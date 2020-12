Op onze Facebookpagina lees je het belangrijkste nieuws uit onze provincie, al beloven we je dat we niet meer dan 5 updates per dag plaatsen. Behalve het West-Vlaamse nieuws kom je via Facebook ook meer te weten over onze programma's, promoties en wedstrijden.

Pushberichten via Facebook

Omdat we de kaap van 100.000 fans gerond hebben, lanceren we voor onze online community een nieuwe dienst. Vanaf nu versturen we ook pushberichten via Facebook Messenger. Hoe je die kan ontvangen, lees je hier.