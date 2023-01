100.000 koekjes verbrand door stroompanne in Ruddervoorde

Door een stroompanne in het West-Vlaamse Ruddervoorde zijn bij koekjesfabriek Belgian Butters donderdagochtend ongeveer 100.000 koekjes verloren gegaan. Het incident zal echter verder geen impact hebben op de productie van het bedrijf.

Rond 8 uur werd een groot deel van Ruddervoorde getroffen door een stroompanne. Niet enkel de gezinnen, maar ook enkele bedrijven zaten plots zonder elektriciteit. Ook bij Belgian Butters viel de productie helemaal stil, dus ook de ovens waarin de bakkers koekjes aan het afbakken waren.

Er ontstond rookontwikkeling omdat de ovens warmte bleven afgeven, waardoor de koekjes zwartgeblakerd geraakten. De brandweer kwam preventief ter plaatse, maar van een brand was geen sprake. De fabriek werd wel ontruimd, omdat de gebouwen geventileerd moesten worden. Na een uurtje was alle hinder achter de rug.

Koekjes verloren

In totaal ging 900 kilogram deeg verloren, goed voor ongeveer 100.000 koekjes. Ondertussen kon de productie al opnieuw opgestart worden, waardoor de leveringen aan bakkerijen en winkels absoluut niet in het gedrang komen. Het is zelfs de bedoeling om de opgelopen achterstand tegen het einde van de werkdag al ingehaald te hebben