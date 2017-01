Concreet gaat het om De Katrol in Oostende, ’t Scharnier in Brugge/Blankenberge en Kompanjon in Gent. De organisaties zetten zich in voor het onderwijs van jongeren die het moeilijk hebben. Dat kan bestaan uit huiswerk­begeleiding, de ontwikkeling van studievaardigheden en taalstimulering. Samen willen ze zo’n 400 gezinnen bereiken.

Volgens minister Crevits verhoogt een positieve schoolcultuur binnen het gezin de algemene onderwijskansen van de kinderen.