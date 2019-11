100ste redding: heli helpt bij orgaantransport

De reddingshelikopter van het Veertigste Smaldeel in Koksijde kreeg vanmorgen rond drie uur een oproep voor een orgaantransport. Bij zo'n zaken is tijd bijzonder kostbaar. Vanuit Koksijde is de helikopter daarop rond zes uur naar Duitsland vertrokken. Het team is daar rond acht uur aangekomen.

Een medisch urgentieteam was mee aan boord, rond de middag was de Caiman weer in Koksijde. "Zo hebben we de honderdste persoon gered sedert de NH90 wordt ingezet als vervanger van de Sea Kingn," klinkt het bij Defensie. De missie duurde elf uur.