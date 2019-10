Precies 100 jaar geleden zijn in ons land de eerste sociale woningen gebouwd. De nood aan sociale woningen is anno 2019 zelfs groter dan ooit.

Naar aanleiding van deze bijzondere verjaardag kon je vandaag 50 sociale woonprojecten in Vlaanderen bezoeken, waaronder de drie Hofsteden in Kortrijk. Die appartementen uit de jaren '70 zijn onlangs gestript en gemoderniseerd. Ze zijn moderner en vooral een pak energiezuiniger.

Vraag is groter dan het aanbod

Opvallend: op vandaag is de vraag naar sociale woningen in de regio dubbel zo groot als het aanbod. In Kortrijk staan 2.500 mensen op de wachtlijst. In heel Vlaanderen zijn er dat 153.000.