103-jarige Octavie krijgt coronavirus klein

In een revalidatiecentrum in Oostduinkerke is een 103-jarige vrouw genezen van Covid-19. Na een knie-operatie kwam ze in het centrum revalideren maar raakte ze besmet. Maar nu is ze dus genezen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen werd er in het revalidatiecentrum KEI in Oostduinkerke toch een besmetting met het Covid-19 virus bij een aantal patiënten en medewerkers vastgesteld. Eén van hen was de 103-jarige patiënte Octavie De Turck uit Oostende. Ze revalideerde er na een knieoperatie, nadat ze thuis gevallen was.

Twee keer negatief getest, derde keer prijs

Octavie werd in maart twee keer negatief getest voor besmetting op Covid-19, maar kreeg toch last aan de longen, maakte ze koorts en verzwakte ze fel. Eind maart testte ze bij een nieuwe test dan toch positief op Covid-19. Ze werd meteen overgebracht naar de specifieke isolatieafdeling om besmette patiënten met de beste zorgen en in veilige omstandigheden te kunnen verzorgen. Gelukkig stelden de zorgkundigen vast dat het virus eerder mild toegeslagen had. Octavie voelde zich beetje bij beetje wat beter en kon een individueel revalidatietraject opstarten én met succes afronden. Vandaag mag ze de isolatieafdeling verlaten.

Octavie werd geboren tijdens WO I, maakte WO II mee en doorspartelde nu de Spaanse en Mexicaanse griep én de coronacrisis.

"Onbeschrijfelijk gevoel"

"Het is ook echt onbeschrijfelijk wat een goed gevoel deze vooruitgang bezorgde aan al onze betrokken zorgverleners: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek medewerkers, schoonmaakmedewerkers en het therapieteam van kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Ook de dankbaarheid van de familie was hartverwarmend." schrijft het revalidatiecentrum in een persbericht.

"Een verhaal van hoop en toewijding van een heel team", aldus Gerd Callewaert, algemeen directeur van het KEI.