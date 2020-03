103 vrachtwagens in beslag genomen in strijd tegen sociale dumping

De voorbije twee zondagen zijn meer dan 100 vrachtwagens in beslag genomen, in de strijd tegen sociale dumping. Het gaat om twee transportbedrijven in Zeebrugge en Pittem.

Gisteren hielden politie en sociale inspectie een grote controleactie bij het internationale transportbedrijf VOS Logistics, met vestigingen in Pittem en Zeebrugge. Bijna 90 Poolse en Roemeense chauffeurs werden verhoord, hun vrachtwagens liggen aan de ketting, en mogen niet meer rijden. Het gerecht vermoedt dat VOS de sociaalrechtelijke verplichtingen in België op systematische wijze omzeilt. Vorige zondag werden ook al 14 vrachtwagens in beslag genomen, bij een Litouwse firma die eveneens actief is vanuit Zeebrugge.