104de Wapenstilstand gevierd in Ieper, De Croo draagt vredesboodschap op aan Oekraïne

Voor de 104de keer werd in Ieper hulde gebracht aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De traditionele Poppy Parade werd voorafgegaan door een eucharistieviering. Daarna volgde de Last Postceremonie onder de Menenpoort. Alexander De Croo speechte en sprak over Oekraïne.

Op 11 november 1918 om 11 uur 's morgens was de Grote Oorlog afgelopen na vier jaar strijd. Wapenstilstand is sindsdien de dag om alle oorlogsslachtoffers, burgers en militairen, te herdenken, ook de slachtoffers van oorlogen die later volgden. Premier Alexander De Croo (Open VLD) legde de link tussen de Eerste Wereldoorlog en de oorlog in Oekraïne. "Dit jaar is Wapenstilstand anders. Voor mijn generatie was oorlog nog nooit zo tastbaar als vandaag", zei hij. "Op nog geen tweeduizend kilometer van hier vechten de Oekraïners voor hun vrijheid.

Vandaag staan we dan ook niet enkel stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog en bij de moedige strijd die soldaten uit alle uithoeken van de wereld leverden in onze Vlaamse velden. We denken vandaag ook aan al de Oekraïense mannen die op dit moment vechten voor hun vrijheid en hun vaderland, voor de vrouwen die slachtoffer werden van de Russische brutaliteiten, de kinderen en grootmoeders die moesten vluchten voor het blinde geweld. De vredesboodschap van Ieper dragen we vandaag op aan hen."

Ook Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) en burgemeester van Ieper Emily Talpe (open VLD) woonden de plechtigheid bij.