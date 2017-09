105 miljoen voor 6 nieuwe grote schoolbouwprojecten

De investeringswaarde van de projecten bedraagt in onze provincie 105 miljoen euro.

De Sint-Maartensscholen in Ieper krijgen 43 miljoen euro en Campus Noord Roeselare 32 miljoen euro. Ook scholen in Wingene, Poperinge, Ardooie en Waregem krijgen (iets) kleinere bedragen, tussen de 5,5 en 8 miljoen euro.

De realisatie van de scholen gebeurt samen met de private sector. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits houdt zo de inspanningen aan en zet de inhaalbeweging in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw verder.

Grootste budget voor nieuwe campus in Ieper

Voor veel scholen betekent deze nieuwe fase vooral een mooie kans om plannen die al even aan het rijpen waren, effectief in de praktijk om te zetten. De Sint-Maartensscholen in Ieper krijgen een volledig nieuwe campus van ruim 20.000m². In de nieuwe campus zullen de 2de en 3de graad secundair onderwijs een nieuw onderkomen vinden en kunnen alle klassen van de eerste graad in de huidige gebouwen samen worden gebracht. Dit laat de scholen toe om domeinscholen rond bijvoorbeeld wetenschap, techniek en economie te maken.

Reactie burgemeester Ieper

Jan Durnez -ook lid van de Commissie Onderwijs- is bijzonder tevreden met de beslissing van Minister van Onderwijs Crevits om het grote scholenproject in Ieper te betoelagen. "Het wordt het grootste project in Vlaanderen. De campus voor de Sint-Maartensscholen geeft nieuwe kansen aan een sterk en eigentijds secundair onderwijs en laat de stad toe nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling van extra woonvoorzieningen in de binnenstad. Op termijn kan dit ook leiden tot een fikse reductie van de lijnbussen met scholieren die nu dwars door de binnenstad moeten."

