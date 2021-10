107-jarige Godelieve krijgt derde coronaprik

Godelieve Voet is 107 en krijgt vandaag haar derde coronaprik in Ieper. Dat terwijl ze vorig jaar net ontsnapte aan de dood. Toch twijfelde ze geen seconde: "Ik roep iedereen op om zich te laten vaccineren", zegt ze.

De kranige vrouw uit Lo-Reninge is geboren in Steenkerke bij Veurne, maar heeft altijd in Kaaskerke (Diksmuide) gewoond. Tot januari 2020 zat ze nog in een rusthuis, maar haar kleinzoon besliste dat ze beter alleen kon wonen tijdens de coronacrisis.

Door zichzelf te laten vaccineren, wil ze ook een voorbeeld zijn. "De verplaatsing naar het vaccinatiecentrum kost haar nochtans moeite, aangezien stappen moeilijker wordt", zegt haar kleinzoon en mantelzorger, Danny Cool. "Maar ze heeft echt aangedrongen op die derde prik, om een voorbeeld te zijn voor anderen."