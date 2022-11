109 mensen starten aan brandweeropleiding maar dat is nog steeds te weinig

Er is al langer te weinig instroom van nieuwe brandweerlui, terwijl veel vrijwilligers of beroepsbrandweermensen met pensioen gaan. 109 mensen starten na nieuwjaar wel aan de opleiding in Zedelgem, maar dat is dus lang niet genoeg.

De 109 mensen die in januari starten aan de brandweeropleiding zijn meer dan welkom. Hoewel de tekorten in alle zones groter worden, ziet de verdeling per zone er zo uit:



Westhoek: 30

Midwest: 30

Fluvia: 27

Zone 1: 22

In de zone Westhoek bijvoorbeeld zitten ze ondanks de 30 nieuwe kandidaten met flinke tekorten. Op basis van de personeelsplannen zoeken ze er bij de zone Westhoek alleen al 176. "Elk jaar stoppen bij ons 55 vrijwilligers", zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

"Dit is een succes"

Bij hulpverleningszone Fluvia starten bijna 30 kandidaten. "In deze niet-evidente tijden waar vrijwilligerswerking onder druk staat, beschouwen we dit als een succes", zegt zonecommandant Olivier Dorme. "In 2021 lag het aantal vrijwilligers met 17 op een historisch dieptepunt. Corona zal hierbij ongetwijfeld ook zijn rol gespeeld hebben."

Elk jaar stoppen ook enkele brandweermensen. "Denk aan pensionering, medische moeilijkheden of andere interesses."

Jeugdbrandweer

Er lopen allerlei campagnes en er is ook een jeugdbrandweer opgestart, om jongeren warm te maken voor de job. Bij sommige posten is het tekort zo groot dat structurele maatregelen nodig zullen zijn. De functie van vrijwillig brandweerman is vaak moeilijk te combineren met de job of met een gezin.