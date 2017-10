Afgelopen nacht voerde de verkeersdienst van de politiezone RIHO in Izegem en Roeselare een alcoholcontrole uit. Bij 11 chauffeurs werd het rijbewijs ingehouden. Vier van hen moesten hun rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.

Er werden in totaal 83 bestuurders onderworpen aan een ademtest en ademanalyse. Daarnaast werden nog verschillende andere overtredingen vastgesteld. Zo had één van de chauffeurs geen rijbewijs. De politie nam ook drie voertuigen in beslag omdat ze niet verzekerd waren.