11.000 leerlingen trekken naar zomerschool

Duizenden kinderen schreven zich ondertussen al in voor een zomerschool in Vlaanderen. In 98 gemeenten stellen zo'n 180 scholen in juli en augustus de deuren open voor ruim 11.000 leerlingen. "De cijfers liggen veel hoger dan vorig jaar."

Als reactie op de coronacrisis en de sluiting van de scholen werden er vorige zomer voor het eerst op grote schaal zomerscholen georganiseerd. In totaal werden er toen meer dan 7.500 (vaak kwetsbare) jongeren bijgespijkerd in zomerscholen.

Verankeren

In zo’n zomerschool wordt gedurende minimaal 10 dagen de leerachterstand van jongeren weggewerkt, in combinatie met spel, cultuur en sport. Vlaams ministers Somers en Weyts willen de zomerscholen structureel verankeren: ze trekken 10 miljoen euro uit om ook deze zomervakantie projecten van scholen en lokale besturen te ondersteunen.

In juli en augustus zullen er nu al zeker meer dan 11.000 leerlingen terecht kunnen in 180 zomerscholen in 98 gemeenten. En het kunnen er nog meer worden: scholen en lokale besturen krijgen nog tot 14 juli een extra kans om een project in te dienen.

Kansenmachines

"In veel gevallen gaat het om de meest kwetsbare leerlingen, die deze hulp het beste kunnen gebruiken", getuigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zijn het echte "kansenmachines".

In West-Vlaanderen kunnen kinderen ook op verschillende plaatsen terecht. Bijvoorbeeld in OKAN-scholen in Oostende en Kortrijk gaan de deuren open deze zomer.