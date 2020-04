111 nieuwe sterfgevallen, 293 mensen mogen ziekenhuis verlaten

Er zijn de afgelopen 24 uur 111 bijkomende overlijdens door corona gerapporteerd in ons land. 178 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, 293 mochten het ziekenhuis verlaten.

3.609 mensen in het ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 178 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 293 verlieten het ziekenhuis.

Op 29 april werden 3 609 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 769 bedden op intensieve zorgen; 517 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 124, waarvan 28 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Totaal aantal overlijdens op 7.594

Er werden 111 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 60 (54%) in Vlaanderen, 42 (38%) in Wallonië, en 9 (8%) in Brussel. Tevens werden er 18 dubbels geïdentificeerd en uit de database verwijderd.​

De piek in COVID 19-sterfgevallen lijkt zich te hebben voorgedaan in week 15, vier weken na de eerste inperkingsmaatregelen in België. Het maximum aantal COVID 19- sterfgevallen op één dag is 340 doden, waargenomen op zondag 12 april 2020 (week 15). Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 7 594 sterfgevallen gerapporteerd; 3 771 (50%) in Vlaanderen, 2 665 (35%) in Wallonië, en 1 158 (15%) in Brussel.

5.160 gevallen in West-Vlaanderen

In onze provincie zijn er ondertussen 5.160 bevstigde gevallen gerapporteerd. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen zijn er 5.577, in Vlaams-Brabant 4.634, in Antwerpen 6.002 en in Limburg 5.327.

48.519 bevestigde gevallen

Er werden 660 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 408 (62%) in Vlaanderen, 176 (27%) in Wallonië, en 72 (11%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 4 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 48 519 bevestigde gevallen gemeld; 26 707 gevallen (55%) in Vlaanderen, 15 869 (33%) gevallen in Wallonië en 4 979 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 964 gevallen (2%).