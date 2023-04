"12 gemeenten halen doelstelling van '9% sociale woningen' niet"

Het aantal gemeenten dat eind volgend jaar het objectief van 9% sociale woningen niet zou halen is wel gedaald van 19 naar 12, als de gemeenten doen wat ze beloven. Naast Ardooie springen als slechtsten van de klas ook de gemeenten rond Brugge in het oog. Dit zijn de twaalf: Ardooie - Alveringem - Damme - Heuvelland - Ichtegem - Jabbeke - Koekelare - Koksijde - Middelkerke - Pittem - Zedelgem - Zuienkerke.

Toch stemt het dalende cijfer volgens Vlaams parlementslid Maxim Veys niet hoopvol, want het aantal mensen dat op een wachtlijst staat voor zo'n woning is alleen maar toegenomen. In onze provincie wachten meer dan 33.000 gezinnen op een sociale woning, een stijging van 6.000 in vergelijking met het begin van de legislatuur.

"Het blijft vaak bij woorden"

Bovendien blijft het bij de gemeenten die van de lijst verdwenen zijn vaak bij woorden, zegt Maxim Veys. "Dat plan van aanpak betekent niet dat de woningen effectief worden gebouwd. Om de twee jaar wordt die voortgang gemeten. We zien heel vaak dezelfde gemeenten om de vier jaar terugkeren. Ze kopen heel even de goodwill af, maar dan blijkt dat ze de prioriteit die ze moeten leggen toch niet leggen."