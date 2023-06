12 haltes van Kusttram krijgen andere naam

De tramhaltes veranderen niet zomaar van naam. "Dat is nodig omdat de oude haltenamen niet meer passen bij de huidige situatie of directe omgeving, of niet meer logisch klinken," zegt Karen Van der Sype van De Lijn. "Dat kan verwarrend zijn voor de reizigers. Om de herkenbaarheid en daarmee ook het comfort van de reiziger te verbeteren hebben we daarom beslist om de haltenamen aan te passen."

OVERZICHT

Dit zijn de aanpassingen:

De Panne

De Panne Golfstraat wordt De Panne Canadezenplein



​Koksijde

Oostduinkerke Groenendijk Bad wordt Oostduinkerke Groenendijk



​Nieuwpoort

Nieuwpoort Zonnebloem wordt Nieuwpoort Sint-Bernardusplein

Nieuwpoort Ysermonde wordt Nieuwpoort Victorlaan



​Oostende

Raversijde Domein Raversijde wordt Raversijde Provinciedomein

Oostende Raversijde wordt Raversijde Middenlaan

Oostende Ravelingen wordt Oostende Duinenkerkje

Oostende Weg naar Vismijn wordt Oostende Vismijn

Oostende Duin & Zee wordt Oostende Oosteroever



​Bredene

Bredene aan Zee wordt Bredene Duinenplein



​De Haan

De Haan Preventorium wordt De Haan Zeepreventorium



​Knokke-Heist