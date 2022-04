12-jarig meisje zwaar gewond na aanrijding in Veurne

In Veurne is deze namiddag een 12-jarig meisje aangereden door een wagen. Het meisje werd met zware verwondingen aan het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde deze namiddag rond 14u15 in de Nijverheidsstraat in Veurne. Een 12-jarig meisje uit Ronse was er aan het fietsen met een vriendinnetje toen het ongeval gebeurde. Volgens de eerste vaststellingen zou het meisje met haar fiets gevallen zijn en dan tegen een wagen terecht zijn gekomen, maar dat moet nog worden bevestigd. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld.

Het meisje liep levensgevaarlijke verwondingen op aan het hoofd en werd uiteindelijk met een MUG-helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.