12 maanden cel voor dodelijke val aan zomerbar Langemark

Een man van 24 uit Zonnebeke krijgt twaalf maanden cel, waarvan de helft effectief, voor het duwen van een vriend aan een popup-zomerbar in Langemark. Die laatste kwam met zijn hoofd op de straat terecht, en overleed drie dagen later in het ziekenhuis aan de gevolgen van een zwaar hersenletsel...

Het slachtoffer liet in het ziekenhuis het leven, enkele dagen na een kwalijke val op het achterhoofd. Het incident gebeurde eind september 2017, op de laatste openingsavond van zomerbar Le Jardin in Langemark. Het slachtoffer was de zomerbar gaan bezoeken met twee vrienden. Allemaal hadden ze die avond stevig gedronken, en buiten ontstond een discussie over de autosleutels.

Volgens de rechtbank gebeurde de duw niet uit wettige zelfverdediging.

De advocaten van de nabestaanden wezen er eerder op dat de beklaagde, en ook de andere vriend, geen hulpdiensten verwittigden, hoewel ze zagen dat de situatie ernstig was. Toen anderen dat wel deden, en de politie was aangekomen, vertrokken de twee vrienden van het slachtoffer naar een café in Passendale.

De veroordeelde krijgt nu twaalf maanden cel, maar de helft daarvan is effectief.

Lees ook: