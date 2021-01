12 miljoen euro voor West-Vlaamse vaccinatiecentra

Naast de meer dan 130 miljoen euro voor het medische luik van de vaccinaties in de Vlaamse woonzorgcentra, ziekenhuizen en vaccinatiecentra voorziet de Vlaamse Overheid middelen voor de lokale vaccinatiecentra. Er wordt daarbij rekening gehouden met huurkosten, energie- en poetskosten, exploitatiekosten, vervoer voor minder mobiele mensen en de inzet van niet-medisch personeel zoals security, een lokaal callcenter, een centrummanager en vrijwilligers.

Eenmalige forfait

Elke stad of gemeente waar een vaccinatiecentrum komt, krijgt een eenmalige forfait toegekend voor de opbouw en inrichting van het vaccinatiecentrum. Dat gaat over een forfait van 15.000 euro of 30.000 euro per vaccinatiecentrum, naargelang de eerstelijnszone één of twee vaccinatiecentra telt. “Steden en gemeenten nemen al de hele crisis een belangrijke rol op. Vlaanderen wil hen ook in deze fase de financiële kracht geven bij deze extra opdracht,” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Als een vaccinatiecentrum meerdere eerstelijnszones bedient, dan wordt het bedrag van 30.000 euro verhoudingsgewijs aangepast. Daarnaast wordt voor een aantal grotere vaccinatiecentra in de dertien Vlaamse centrumsteden een bijkomend bedrag van 24.000 euro per maand toegekend. Dat laatste is een tegemoetkoming voor de hogere huurprijs voor het reserveren van extra ruimte om snel te kunnen opschalen indien nodig.