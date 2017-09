1,2 miljoen voor crematorium Oostende

De Vlaamse regering besliste op voorstel van Vlaams minister Liesbeth Homans om 1,2 miljoen euro vrij te maken voor de bouw van het nieuwe crematorium in Oostende.

Oostendenaar en Vlaamse Viceminister-president Bart Tommelein reageert tevreden: 'Dankzij de ondersteuning van Vlaanderen kan de bouw van het nieuwe crematorium Polderbos van start gaan. Als je weet dat het merendeel van alle overleden Oostendenaren wordt gecremeerd dan weet je dat het crematorium een grote meerwaarde biedt voor Oostende. Het crematorium in Brugge zit op de limieten van zijn capaciteit. Met het nieuwe crematorium in Oostende bieden we een oplossing aan voor heel wat Oostendse families als zij ervoor kiezen om hun dierbaren te cremeren.'