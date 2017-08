12 politie-inspecteurs extra in politiezone Mira

Over twee jaar tijd komen 12 politie-inspecteurs bij in de politiezone Mira, dat is de regio Waregem. Ook zal het korps extra middelen krijgen.

De vakbonden hadden op extra werkkrachten aangedrongen nadat uit een enquête bleek dat er grote ontevredenheid was over de werkdruk. In de vooravond is er een bijzonder overleg hierover. De vakbonden willen in de toekomst ook een meer transparante interne communicatie en daar zal nu aan gewerkt worden.

De burgemeester wijst er daarnaast op dat er dit jaar al 5 politieagenten bijkwamen en dat dat ook de komende jaren zo zal zijn, tot een totaal van twaalf. Dat was eigenlijk al zo beslist maar misschien is er slecht gecommuniceerd door het politiecollege.

Een ander pijnpunt was het politiegebouw. Momenteel is de politie op vier locaties gevestigd. De vakbonden wil meer duidelijkheid in het dossier en vragen een duidelijke planning. De burgemeester kan alleen maar bevestigen dat het gebouw er niet meteen komt. Het zal zeker voor de volgende legislatuur zijn.

De vakbonden zijn wel van plan om de beloftes van vandaag heel nauw op te volgen.