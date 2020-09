12 West-Vlaamse gemeenten boven corona-alarmdrempel, 24 coronavrij

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Lichte stijging algemene besmettingscijfers

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, voor de vierde dag op rij. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano woensdagochtend.

In de week van 30 augustus tot 5 september kwamen er per dag gemiddeld 502 bevestigde besmettingen bij. Dat is een stijging van 13% vergeleken met de week daarvoor. Bijna 90.000 mensen zijn besmet in ons land, sinds het begin van de crisis.

Ook het aantal nieuwe ziekehuisopnames blijft stijgen. Dat zijn er nu 21 per dag de voorbije week, terwijl dat de vorige keer 16 per dag was. Het aantal overlijdens door COVID-19 daalt verder: van 4 naar 2.