120 leerlingen, amper 5 meisjes

Enkele maanden terug deed het Maritiem Instituut Mercator in Oostende een oproep om meer meisjes te lokken naar de zeevaartschool. Maar de weg is nog lang.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar telt de school in Oostende amper vijf meisjes op 120 leerlingen. Toch is het tij aan het keren zegt de schooldirectie, na enkele schooljaren die startten zonder vrouwelijke leerlingen.

Lang weg van huis

Het grootste bezwaar voor meisjes om te kiezen voor een maritieme job blijft het lange uithuizig zijn. Dat blijkt toch tijdens infoavonden. Maar dat klopt niet altijd. Jan Denys, directeur Maritiem Instituut Mercator Oostende: "In de maritieme sector zijn zo veel werkschema’s dat niet iedereen weken en maanden van huis weg is. Dat opent perspectieven voor meisjes."

'Hofleverancier'

Mercator noemt zich hofleverancier van de grootste Belgische maritieme bedrijven. Aan carrièremogelijkheden geen gebrek voor wie er één van de vele opleidingen volgt. Van een eerste stap naar kapitein lange omvaart, tot loods, zeevisser of technicus. Jan Denys: "Wij kunnen in tegenstelling tot veel andere sectoren meedelen dat de tewerkstelling nog altijd tweehonderd procent is. Er is hier niemand afgestudeerd die zelfs na een paar maanden nog geen werk gevonden heeft in de maritieme sector."