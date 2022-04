"1.200 euro brandstofkosten voor 750 euro garnalen, ik stop ermee"

Door de hoge brandstofprijzen beleven de kustvissers moeilijke tijden. Sommigen gaan zelfs niet meer op zee, omdat het niet rendabel is. En er zijn er ook die er gewoon mee ophouden, zoals Luc Bogaert (61).

Vroeger dan hij zelf wil, gaat hij met pensioen. Hij ziet het niet meer zitten en laat de zaak over aan zijn dochter.

De Oostende 62 – Dini ligt er vandaag, net als een aantal andere vissersschepen werkloos bij. Luc Bogaert vist bijna uitsluitend op garnalen. Maar door de dure brandstofprijzen is het sop de kool niet meer waard. Luc Bogaert, kustvisser: "Als je op een nacht, na 12 uur vissen, maar 40-50 kilogram hebt gevangen, en je motor verbruikt tussen de 70 en 80 liter per uur aan een euro en een beetje, dan is de rekening snel gemaakt."

Dat maakt per nacht zowat 1.200 euro aan brandstofkosten, voor pakweg 750 euro aan garnalen. En dan moet Luc ook nog zijn personeel betalen. Hij hoopt dat de brandstofprijzen snel weer zullen zakken, en dat door warmer weer de garnalen snel zullen groeien voor een grotere opbrengst. Maandag probeert hij nog eens op zee te gaan. Maar dan is het toch echt voorbij, vroeger dan hij zou willen. "Op het einde van de maand ga ik met pensioen. Ik heb geen goesting meer. Mijn dochter gaat het bedrijf overnemen. Ik zie het niet meer zitten."