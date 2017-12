Aan de San Silvester Cross in Sint-Eloois-Winkel hebben 1.200 lopers deelgenomen. De lopers konden kiezen voor de 8,5 kilometer of de 4,25 kilometer.

De San Silvester Cross tussen Kerst en nieuwjaar is een traditie. Veel steden en gemeenten hebben die overgenomen, maar in Winkel over de meet komen, geeft toch een speciaal gevoel. Want de cross bestaat 40 jaar en is daarmee de oudste stratenloop van West-Vlaanderen.