12.000 betogers uit zorgsector in Brussel, ook West-Vlaamse delegaties mee

De vakbonden uit de non-profitsector verwachten vandaag 12.000 betogers in Brussel. Ze eisen maatregelen om de werkdruk en de personeelskosten in de sector aan te pakken. Ook vanuit West-Vlaanderen zijn delegaties naar Brussel vertrokken.

De nationale betoging start aan het Brusselse Noordstation en gaat dan richting het Zuidstation. Volgens de bonden moeten de verschillende regeringen van het land meteen actie ondernemen tegen de personeelstekorten. Zorgverstrekkers moeten soms een opnamestop invoeren en er kunnen bedden in ziekenhuizen niet gebruikt worden wegens personeelstekort, zegt Mark Selleslach van ACV Puls. "We kunnen niet wachten tot de verkiezingen van volgend jaar en de al dan niet langdurige coalitievorming daarna."

"Langer wachten niet verantwoord"

"Het is niet verantwoord de sector nog langer te laten wachten. Dat crisissignaal willen we geven." De vakbonden eisen onder meer betere loon- en werkvoorwaarden. Het is niet de bedoeling van de bonden om tijdens de betoging de werking in de zorg te verstoren, zegt Selleslach. "Er geldt een minimumdienstverlening, wat ongeveer neerkomt op een zondagsbezetting", legt hij uit. "We willen geen hinder veroorzaken voor mensen die zorg nodig hebben."

Onder de betogers ook West-Vlamingen. Zo zijn er twee volle bussen met werknemers van het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem naar Brussel vertrokken.