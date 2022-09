12.000 cursisten starten in volwassenenonderwijs

Meer dan 12.000 cursisten hebben zich ingeschreven voor een opleiding in het volwassenenonderwijs bij CVO Miras. Dat is drie tot vijf procent meer dan vorig jaar.

CVO Miras is de fusie van twee bestaande centra voor volwassenenonderwijs die nu op heel wat plekken in de provincie actief is: Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Waregem en de regio rond Brugge en Oostkamp. 'Het voordeel van de fusie is dat we de middelen optimaal kunnen inzetten waardoor we betere, op maat gerichte trajecten kunnen aanbieden aan de cursisten met een degelijke begeleiding. We kunnen ook het personeel optimaal bedienen, zodat zij werkzekerheid hebben,' zegt Ronny Sanders van CVO Miras Brugge.

Het aanbod aan opleidingen is erg ruim. Van boekhouder over welzijnswerker tot kok. Er zijn ook verschillende opleidingen waarmee cursisten een diploma secundair onderwijs kunnen behalen. Dat kan gewoon in de klas, maar ook online.