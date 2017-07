In Kortemark hebben ze een wel heel originele manier gevonden om geld in te zamelen voor ‘Kom op Tegen Kanker’. Daar zitten ze namelijk 24 uur lang aan de toog. En niet voor niets, want het bracht maar liefst €120.000 op

Het was een volle feesttent in het centrum van Kortemark. Tot vanmiddag 15 uur moesten ze aan de toog blijven zitten. En dat is ze gelukt. Maar goed ook, want er hing een mooie beloning aan vast.

De tooghangers kregen steun van zowat het hele dorp. Wat 22 jaar geleden begon als een bescheiden toog in een dorpscafé is nu een heus volksfeest. Bijzonder leuk, maar vooral ook voor het goede doel. Er gaat met deze ludieke actie maar liefst €120.000 in de spaarpot van ‘Kom op Tegen Kanker’.