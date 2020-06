128 nieuwe coronabesmettingen en 12 overlijdens

De afgelopen 24 uur zijn er 128 nieuwe bevestigde coronabesmettingen geregistreerd en 12 overlijdens. Er werden 20 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt Sciensano in hun dagelijks rapport vrijdag.

Van de nieuwe gevallen werden er 88 gerapporteerd in Vlaanderen, 28 in Wallonië en 12 in Brussel. Wat de overlijdens betreft waren het er 8 overlijdens in Vlaanderen, 3 in Wallonië en 1 in Brussel.

In het ziekenhuis werden 20 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, terwijl 27 patiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat maakt dat er nog 340 patiënten in het ziekenhuis liggen, waarvan 55 op intensieve zorgen. In de voorbije 24 uur werden 15.430 tests afgenomen, wat het totale aantal testen op 1.087.369 brengt.

Alle trends van de voorbije week zijn dalend, zegt Sciensano. Het aantal bevestigde COVID-19-besmettingen nam af 2 tot 5 procent per dag en het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis met 1 tot 3 procent per dag. Voor het aantal gehospitaliseerde COVID-19-patiënten in intensieve zorgen ging het om een daling van 5 procent per dag, en voor het aantal COVID-19-overlijdens over een daling van 7 tot 9 procent per dag.