Een gerechtelijk onderzoek in het drugsmilieu, onder impuls van PZ Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem), heeft ervoor gezorgd dat 13 personen werden gearresteerd.

Daarvan zijn er 8 onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. Tijdens 14 huiszoekingen in Menen, Gullegem, Moorslede, Kortrijk en Harelbeke werden verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. Het betreft 350 gram cocaïne en cannabis. Een hoeveelheid cash geld (5600 euro) werd eveneens aangetroffen en in beslag genomen.

Drie voertuigen, een Audi A3- een Volvo C30 en een Peugeot 206 werden ook in beslag genomen naast verschillende gsm’s en laptops.