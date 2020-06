13 sterfgevallen, 89 nieuwe bevestigde besmettingen

De afgelopen 24 uur werden 89 nieuwe bevestigde besmettingen vastgesteld, 13 mensen overleden aan het coronavirus. In totaal liggen nu nog 573 mensen in het ziekenhuis.

Er werden 89 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur, waarvan 2 gevallen in woonzorgcentra, bevestigd door het nationaal testing platform. Van de 89 nieuwe gevallen waren er 44 (49%) gemeld in Vlaanderen, 34 (38%) in Wallonië, en 11 (12%) in Brussel.

Tot nu toe werden in totaal 59 437 bevestigde gevallen gemeld; 33 450 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18 848 (32%) gevallen in Wallonië en 6 086 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 053 gevallen (2%).

Er werden 13 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 10 (77%) in Vlaanderen, 2 (15%) in Wallonië, en 1 (8%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9 619 sterfgevallen gerapporteerd; 4 819 (50%) in Vlaanderen, 3 334 (35%) in Wallonië, en 1 466 (15%) in Brussel.