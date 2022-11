130 bewoners nemen intrek in nieuw WZC Westkapelle

In Westkapelle, bij Knokke-Heist, hebben meer dan 130 bewoners vandaag hun intrek genomen in een nieuw woonzorgcentrum.

Ze verhuizen van het oude OLV van Troost rusthuis naar het gloednieuwe gebouw De Polderparel, vlak ernaast. De verhuizing was tot in de puntjes voorbereid, de bewoners wachtten al een jaar op hun nieuwe thuis. De Polderparel is gebouwd op vroegere voetbalvelden van VV Westkapelle. Het gebouw voldoet aan de modernste normen. De gemeente Knokke-Heist zal de gigantische site van het oude rusthuis een nieuwe bestemming geven. Het nieuwe woonzorgcentrum kost bijna 25 miljoen euro.