En geen 160 zoals oorspronkelijk aangekondigd. Dat is het resultaat van wekenlange onderhandelingen tussen vakbonden en directie. Er is sprake van 67 arbeiders en 61 bedienden. De bonden hopen dat cijfer nog naar beneden te halen, maar het blijft wachten of dat mogelijk is.

Het personeel heeft ook een plan goedgekeurd dat de voorwaarden, die gekoppeld zijn aan de ontslagen, vastlegt. Daarnaast zou de toekomst van de Brugse site verzekerd zijn tot 2021.