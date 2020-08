130.000 euro om Gert Late Night naar Blankenberge te halen

De bekendste boot van Vlaanderen, de Evannameert binnenkort aan in Blankenberge. Gert Verhulst en James Cooke zullen drie weken lang televisie maken vanuit de jachthaven in Blankenberge.

De eerste aflevering gaat op 31 augustus op antenne. Op 17 september wordt de laatste uitzending uitgezonden.

Het bestuur ziet Gert Late Night als een verlengstuk van de zomer en het past perfect in de visie over het organiseren van activiteiten die coronaproof aijn. Mensen kunnen altijd langswandelen, maar ten gevolge van corona is er wel een samenscholingsverbod.

Benny Herpoel, schepen voor Lokale Economie & Middenstand: “De samenwerkingsovereenkomst met Vier draagt een kostprijs van € 130.000 excl. BTW. In ruil daarvoor zal Blankenberge gedurende drie weken in vele marketingcampagnes en afleveringen aan bod komen, fraaie beelden over de stad zullen getoond worden, zowel tijdens het programma als in de nationale promotiecampagnes.

Een exacte datum waarop de Evanna de Blankenbergse jachthaven binnenvaart, is voorlopig nog niet duidelijk. De boot zal ter hoogte van de ingang van de spuikom aanmeren, daar werd een stijger vrijgemaakt.

Intussen verschijnt er heel wat kritiek op sociale media.

Dezelfde stad die vorige week burgers verbood om het grondgebied te betreden geeft vandaag 130.000 eur van die burgers uit om de stad te promoten. Heel binnenkort. Met een boot. En iemand die iets leuk deed met een hond. Raar volk, die Grieken. #kerntaken https://t.co/TjwMvo3vyi — Wouter Duyck (@wduyck) August 18, 2020