130.000 euro voor veilige schoolomgevingen in West-Vlaanderen

Vlaams minister Lydia Peeters investeert 600.000 euro in veilige schoolomgevingen bij 34 gemeenten. In onze provincie worden 8 schoolomgevingen aangepakt, goed voor 130.000 euro.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) investeert bijna 600.000 euro om 81 schoolomgevingen in 34 gemeenten in Vlaanderen veiliger te maken. Dit gebeurt via de subsidie veilige schoolomgeving. “Binnen mijn beleid vormt verkeersveiligheid een topprioriteit. Met deze subsidie kunnen we in samenwerking met lokale besturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. Kinderen moeten zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen en ik wil mij daar de volgende jaren blijven voor inzetten”, zegt Lydia Peeters.

De middelen worden bijvoorbeeld ingezet om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen én om een fietsbeloningssysteem op te zetten.

8 West-Vlaamse steden/gemeenten

In onze provincie worden de schoolomgevingen in deze gemeenten aangepakt.