1302 krijgt eigen musical in Kortrijk

In juli 2022 zal aan de Leieboorden in Kortrijk de musical ‘1302, de Slag der Gulden Sporen’ opgevoerd worden.

Het wordt geen ‘geschiedenisles’, maar een spektakel waarin geschiedenis en romantiek hun plaats krijgen. En dat op een historische locatie. Initiatiefnemer Tom Hillewaere: “Ik droom al lang van een project als dit, waarbij we samen met alle talent in Kortrijk en de brede regio een unieke voorstelling kunnen brengen in onze thuisbasis. '1302, de slag der Gulden Sporen' wordt een musicalspektakel waar nog vele mensen lang zullen over spreken, en dat in een uniek kader, op de Leieboorden in Kortrijk.”

De musical zal bij elke voorstelling begeleid worden door een live orkest van het Conservatorium Kortrijk, onder leiding van directeur Erik Desimpelaere. Hij schrijft ook de muziek voor dit spektakel. Regisseur is Jaak Lema, die assistent-regisseur was bij de musical 40-45. Elke toeschouwer zal met een individuele koptelefoon de voorstelling kunnen volgen.

Zeker 13 voorstellingen voor telkens 600 toeschouwers

De première vindt plaats op vrijdag 1 juli 2022. Er zijn nu al zeker 13 voorstellingen gepland. De reeks voorstellingen wordt afgesloten op woensdag 13 juli 2022. De organisatie is nog op zoek naar zangers, dansers en vrijwilligers.

De audities vinden plaats op 11 en 12 september.