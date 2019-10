13.700 zonnepanelen op dak van Pasfrost

Op de daken van het diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost in Zonnebeke zijn maar liefst 13.700 zonnepanelen gelegd. Het is meteen de gootste installatie die energieleverancier Engie ooit in Vlaanderen heeft geplaatst.

Met een oppervlakte van meer dan 30.000 m² zonnepanelen, wat goed is voor 5 MW, zal het diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost in Zonnebeke zelf de nodige energie kunnen opwekken om het bedrijf te laten draaien.

Bij Pasfrost werken bijna 200 mensen. Groenten vertrekken van hieruit diepgevroren naar ruim 80 landen in de wereld. De energiefactuur beheersen is hier welkom en daarom gaat Pasfrost voluit voor duurzame energie. Philippe van Troeye, CEO Engie Benelux: "We zijn ook een expert in energie voor deze klant. We hebben geholpen om z’n koelinstallatie te optimaliseren, een warmterecuperatie geïnstalleerd. Alle klassieke verlichting hebben we door led vervangen. Het is een klant die echt kijkt naar zijn energieverbruik."