1.384 nieuwe besmettingen, nu 1.011 sterfgevallen: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Tot nu toe 15.384 besmettingen

Er werden 1384 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 912 (66%) in Vlaanderen, 317 (23%) in Wallonië, en 137 (10%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 18 gevallen (1%)

Tot nu toe werden in totaal 15 348 bevestigde gevallen gemeld; 9131 gevallen (59%) in Vlaanderen, 4220 (27%) gevallen in Wallonië en 1717 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 280 gevallen (2%).

1.762 gevallen in onze provincie

In West-Vlaanderen zijn er nu 1.762 bevestigde gevallen. In Oost-Vlaanderen zijn het er 1.778, in Vlaams-Brabant 1.644, in Antwerpen 2.045 en in Limburg 1.902.

5.376 mensen in ziekenhuis

Op 01 april werden 5376 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1144 bedden op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur is het aantal ingenomen bedden toegenomen met 381, waarvan 56 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Sterfgevallen

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 1011 sterfgevallen gerapporteerd. De laatste 24 uur stierven nog eens 183 mensen.