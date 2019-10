1,4 miljoen euro voor nieuw kunstfestival in Kortrijk

In Paradise gaan curatoren Hilde Teerlinck en Patrick Ronse op zoek naar creatieve, utopische denkers, die nagaan welke rol het idee van een utopie speelt in onze maatschappij. Stad Kortrijk trekt er 1,4 miljoen euro voor uit.

Axel Ronse, schepen van cultuur: “Iedereen herinnert zich Play! Springen uit de Broeltorens of op het reuze luchtbed op de Grote Markt. Daarom investeren we opnieuw sterk in toegankelijke en participatieve kunst van hoog niveau voor jong en oud. Kortrijk zal vier maanden het paradijs ademen!”

Patrick Ronse en Hilde Teerlinck, curatoren: “Het project Paradise zal plaatsvinden in de stad en in het stedelijke landschap. Net zoals het vorige stadsfestival in 2018, Play!, zal het een parcours doorheen de stad worden voor zowel inwoners als bezoekers, met binnen- en buiteninstallaties en -locaties. Met Paradise richten we ons nog steeds op een divers publiek: van families met kinderen tot adolescenten, volwassenen, ouderen, inwoners van de stad en toeristen. De tentoonstelling zal werk bevatten van een reeks nationale en internationale kunstenaars, die elk tot een andere generatie behoren en een andere achtergrond hebben. Het wordt een levendig en dynamisch evenement, dat een groot publiek kan aanspreken.”