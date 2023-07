1,4 miljoen voor renovatie atletiekpiste in Brugge

De stad Brugge besliste in mei 2023 om de atletiekpiste op de site van Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat in Assebroek grondig te vernieuwen. Deze renovatie was ook een prioriteit tijdens de opmaak van het masterplan voor de site van Sport Vlaanderen, in samenwerking met Sport Vlaanderen. De subsidie van Sport Vlaanderen voor deze renovatie is dan ook een financiële meevaller.

Piste uit 1989

Franky Demon, schepen van sport: “Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat is één van de drukst bezochte sportsites van onze stad. De piste wordt druk gebruikt door onze Brugse sportverenigingen, waaronder vooral Olympic Brugge. De vereniging is er vijf dagen per week actief. Een nieuwe degelijke piste vormt bovendien een meerwaarde voor deze hele sportsite en biedt mogelijkheden om ook in de toekomst te mikken op nationale of zelfs internationale wedstrijden of kampioenschappen binnen de vele disciplines van atletiek. Komend weekend vind hier het Allianz Belgisch kampioenschap atletiek plaats. Maar onze Brugse sportieve ambities zijn groot. Een grondige renovatie dringt zich dan ook op. De stad trok al budget uit voor de renovatie van de piste die dateert van 1989.”

De piste zal in dezelfde configuratie behouden worden, maar krijgt een totaalrenovatie. De onderdelen van atletiek zijn onder meer hardlopen, marathon, hordelopen, snelwandelen, discuswerpen, hink-stap- springen, hoogspringen, kogelslingeren, polsstokhoogspringen, verspringen … De renovatie zal voor al deze aspecten aandacht hebben.

Opdracht toegekend voor 2,3 miljoen euro

Naast de meevallende subsidie van Sport Vlaanderen moet Brugge zelf nog ruim een half miljoen euro op tafel leggen, en komt er via cofinanciering Sport Vlaanderen nog 310.000 euro binnen. De werken starten in september 2023 en moeten opgeleverd zijn op 1 september 2024 bij het begin van sportseizoen 2024-2025.