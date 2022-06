In Westouter, bij Heuvelland, werd voor het eerst een Wijnmarathon georganiseerd. Het concept is overgewaaid uit buurland Frankrijk.

1400 sportieve wijnliefhebbers verzamelden zich in Westouter voor de eerste Wijnmarathon. Na een tocht van tussen de 10 en 42 km wandelen of lopen, kunnen de deelnemers enkele wijnen degusteren. De verschillende lopers en wandelaars waren erg enthousiast over het concept, de enige uitdaging was het heuvelachtige landschap.