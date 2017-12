140.000 euro opgehaald voor archeologisch project Wijtschate

Dat was het minimumbedrag om het project Whitesheet - Höhe 80 in gang te kunnen steken. Proefsleuven wezen in 2015 uit dat er een gigantisch Duits bolwerk in de schaduw van de Sint-Medasduskerk lag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er werden toen ook drie Duitse en een geallieerde soldaat opgegraven.

Het unieke aan de site is dat 1,1 hectare nog nooit werd omgeploegd en dat de site dus zo goed als onaangeroerd is. Internationale archeologen en historici wilden niet dat dat unieke erfgoed onontgonnen zou blijven en namen het initiatief om een crowdfunding op te starten. De bedoeling is om de graafwerken op te starten nar de paasvakantie. Naast een immens loopgravencomplex verwacht het team dat er ook een dertigtal Duitse soldaten aangetroffen kunnen worden. Wijtschate lag pal op de frontlinie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tot 1917 was het in handen van de Duitsers. Na de Mijnenslag in 1917 namen de Ieren Wijtschate terug in en in 1918 werd het nog eens heroverd tijdens het Duitse Lenteoffensief.