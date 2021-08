14.500 bezoekers voor Dranoutersessies

"We hebben een modderige editie achter de rug, maar wel eentje met enkel gelukkige festivalgangers", klinkt het bij Bavo Vanden Broeck van Dranoeter vzw. "De mensen snakten duidelijk naar ontspannende festivalbeleving."

Over de vier Zomersessies XL passeerden 14.500 festivalgangers, met een uitverkochte zaterdag. Tijdens de Dranouter Zomersessies XL kon het publiek per festivaldag 5 artiesten aan het werk zien in de Kayam-tent. Per festivaldag waren maximum 5.000 festivalgangers toegelaten.

Het weer kon beter, maar dat lieten de festivalgangers niet aan hun hart komen. "De festivalweide in Dranouter bleef tijdens het festivalweekend lange periodes gespaard van regen. "Maar aangezien de bodem al nat was door de vele regen tijdens de opbouw, raakte het terrein in de loop van zaterdag verzadigd. Via onze sociale media informeerden we de festivalgangers op voorhand, zodat iedereen met aangepast schoeisel afzakte naar het festivalterrein."

De 49ste editie van Festival Dranouter zal plaatsvinden op 5-6-7 augustus 2022.