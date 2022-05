14de eeuwse kist met taferelen van Guldensporenslag komt naar Kortrijk

Op 10 juli opent een vernieuwde tentoonstelling in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar het verhaal van de Guldensporenslag op een multimediale manier zal worden gebracht. Hierin komt niet alleen de gebeurtenis zelf aan bod, maar er zal onder meer ook aangetoond worden hoe de slag door de eeuwen heen afgebeeld en verbeeld werd. De koffer van Oxford vormt hierbij een essentiële schakel. Sinds 2006 was er een replica opgesteld in het vroegere museum 1302.

Nu komt dus de echte kist in bruikleen naar Kortrijk, voor minstens een jaar. In bijzijn van schepen van cultuur Axel Ronse en minister-president Jan Jambon werd dit nieuws vandaag officieel aangekondigd in New College in Oxford.

Het voorpaneel van De Kist van Oxford is de oudste bekende afbeelding van de Guldensporenslag. Het dateert wellicht van kort na de slag in 1302. en werd door een Brugse schrijnwerker vervaardigd. Details zoals banieren, wapens en wapenschilden wijzen erop dat de maker goed op de hoogte was van de historische feiten. De kist werd in 1905 ontdekt in de buurt van Oxford. Aanvankelijk was er twijfel over de authenticiteit van het eikenhouten voorpaneel, maar onderzoek wees uit dat het hout rond 1280 gekapt is, en het kan dus kort na 1302 bewerkt zijn. Het houtsnijwerk is typisch voor de bijna stripverhaalachtige vertelstijl van die tijd, die je ook op miniaturen ziet. De kist kwam waarschijnlijk kort na de slag via diplomatieke weg in Engelse handen.