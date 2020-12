15 jaar opsluiting voor gifmoord op zoontje

De vrouw uit Zwevegem bracht het slachtoffer in maart 2017 in Zwevegem om het leven met een fatale dosis ether. Het openbaar ministerie had 25 jaar opsluiting gevorderd.

In de vroege ochtend van 15 maart 2017 belde Ann Vandekerckhove zelf de hulpdiensten voor het overlijden van haar zoon. Ze verklaarde dat de jongen de avond ervoor had moeten overgeven na een Kinder Bueno en enkele poffertjes, maar dat hij nadien in slaap was gevallen. Het slachtoffer was duidelijk al enkele uren overleden, waardoor een onderzoek werd gestart. Op de meeste plaatsen in de woning in Zwevegem lag het afval zowat tot kniehoogte. De speurders vonden tussen de rommel ook tientallen lege flesjes ether, waarvan drie vlak bij het lichaam van Ferre. Ann Vandekerckhove gaf toe dat ze aan een etherverslaving leed, maar ontkende elke betrokkenheid bij zijn dood. Na een drietal maanden verklaarde ze plots dat ze toch ether had toegediend, weliswaar om allebei eens goed door te slapen. Die bekentenis trok de beschuldigde snel opnieuw in.

Dood door inname van ether

In het arrest werd verwezen naar de getuigenissen van de wetsdokter en de toxicoloog. Daaruit bleek dat het slachtoffer overleed na een dodelijke intoxicatie door de inname van ether. Bovendien volstaan twee soeplepels ether al om een volwassene van het leven te beroven. "Er bestaat niet de minste twijfel dat de lethale dosis opzettelijk en met het oogmerk om te doden werd toegediend door Ann Vandekerckhove", klonk het in het arrest. De juryleden stelden vast dat de beschuldigde aan haar zoontje alleen aanwezig waren in de woning in Zwevegem. Die bewuste avond zaten ze zelfs zo goed als voortdurend samen op hetzelfde zetelbed. Voor de volksjury is het ongeloofwaardig dat een kind van acht jaar zelf een dergelijke vloeistof met een slechte smaak en geur zou gedronken hebben. In de zomer van 2016 had Ferre wel al eens aan een flesje ether geroken. Zijn moeder en zijn vader hadden hem toen ingepeperd dat hij dat zeker nooit meer mocht doen, gelet op het potentieel dodelijk karakter. Door haar job als verpleegster moest Vandekerckhove dat zelf trouwens ook goed weten.

