15-jarige Bruggeling kwam om door bajonetsteek

Bij een steekpartij in de woning van de verdachte kwam een 15-jarige Bruggeling om het leven. Ondertussen bleek dat daarbij een bajonet zou zijn gebruikt. De verdachte verklaarde dat hij iets uit de zetel nam om zich te verdedigen, maar dat hij zelf niet wist wat het was. Bij een huiszoeking in de woning van een van de andere aanwezigen werd kort na de feiten een bajonet aangetroffen. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat het om het moordwapen zou gaan.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 24 september af in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een feestje voor zijn verjaardag kreeg de 19-jarige het in zijn eigen woning aan de stok met het slachtoffer. Die jonge Bruggeling bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij. Volgens de verdediging paste het incident in een aanslepend drugsconflict. Bij een ripdeal zou de 19-jarige 150 gram cannabis gestolen hebben van het slachtoffer zijn vrienden. De avond van de feiten zou hij langsgekomen zijn om geld te eisen. Naar eigen zeggen verweerde de verdachte zich enkel toen de 15-jaroge hem probeerde te bewerken met een taser. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of zijn verklaringen steek houden.

Binnenkort reconstructie

Omwille daarvan dringt advocaat Pieterjan Dens aan op een snelle reconstructie van de feiten. Die wedersamenstelling zou binnenkort gehouden worden, maar er werd nog geen datum bepaald.

