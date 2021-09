Gisterenavond is een jongen van vijftien uit Brugge overleden na een steekpartij in Oostkamp. Dat bevestigt het parket van Brugge.

De feiten gebeurden vrijdagavond in de wijk Nieuwenhove. Een jongen die nog zestien jaar moest worden, werd met geweld om het leven gebracht. Volgens de Krant van West-Vlaanderen gaat het om een steekpartij. Het Laatste Nieuws schrijft dat er elf personen werden opgepakt, maar dat nieuws werd niet bevestigd door het parket. "Er werden arrestaties verricht en het onderzoek loopt. In belang van het onderzoek kunnen we momenteel geen verder informatie geven", klinkt het.