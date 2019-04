15 ligfietsers maken tocht van 52 kilometer

Vandaag stonden zo'n 15 sportievelingen aan de start in Klerken voor een ligfietsentocht van 52 kilometer naar Diksmuide, Koekelare en Kortemark. Heel wat fietsers onder hen schakelden over naar een ligfiets door rug- of spierproblemen.

Het leverde een heel speciaal zicht op, zo'n 15 ligfietsen op de West-Vlaamse wegen. Vooral de bijzondere modellen springen meteen in het oog. Zo zijn er enkele fietsen uitgerust met gps, camera en communicatieapparatuur. Doorgaans zijn de fietsen ook heel erg aerodynamisch gebouwd, wat de fietsers toelaat om langere afstanden aan hogere snelheden af te leggen. Toch blijkt het ligfietsen meer dan een hobby te zijn, want heel wat ligfietsers hebben rugproblemen of spierpijn en met een ligfiets kunnen ze toch probleemloos grote afstanden afleggen.

Meer ligfietstochten organiseren

De Vijgen-Na-Pasen-tocht vanuit Klerken is een voorzichtige start om ook in West-Vlaanderen ligfietstochten te organiseren, wat in andere provincies al langer aan populariteit wint.