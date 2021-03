15 maanden cel voor bestoken ministers en gouverneur met mails

Een 58-jarige man uit Koksijde is veroordeeld tot vijftien maanden cel voor belaging en smaad. Hij mailde zijn mening over de coronamaatregelen voortdurend naar ministers en West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. Het openbaar ministerie had een jaar cel gevorderd.

De beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden werd hij al drie keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten, al bleef het toen bij milde straffen. Sinds 15 maart 2020 stuurde hij voortdurend mails over actualiteitsgebonden thema's. De Koksijdenaar viseerde vooral politici, zoals toenmalig premier Sophie Wilmès (MR), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Pieter De Crem (CD&V), Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V).

Daarnaast kregen onder andere het West-Vlaamse parket, de politiezone Westkust, politicoloog Carl Devos en de Hoge Raad voor de Justitie dergelijke mails van de man. In de bewuste mails uitte hij volgens het openbaar ministerie vooral zijn ongenoegen over bepaalde coronamaatregelen. Blijkbaar vond de beklaagde het onbegrijpelijk dat tweedeverblijvers lange tijd niet welkom waren aan de kust.

Mediageile gouverneur

Gouverneur Decaluwé werd verweten "mediageil" te zijn en er werd verwezen naar de Gestapo. Ook de burgemeester van Avelgem moest het ontgelden toen de beklaagde niet akkoord ging met een parkeerboete in haar gemeente. Na een vruchteloze sollicitatie bestookte hij ook de zaakvoerster van een immokantoor met mails.

De verdediging pleitte dat de man bij de start van de coronacrisis zijn werk verloor. Volgens meester Jonas Bel wilde hij enkel in discussie gaan over de maatregelen, maar was van belaging geen sprake. In het pleidooi werd ook verwezen naar de publieke functie van de gouverneur, die daardoor beter zou moeten kunnen omgaan met dergelijke mails.