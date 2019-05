15 mensen geëvacueerd na kelderbrand

Bij een brand in een kelder in Brugge zijn vijftien mensen geëvacueerd uit een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond.

Het vuur brak gisteravond uit rond zeven uur, in een appartementsgebouw in de Gistelsesteenweg, in de kelder. Het waren de bewoners van het gelijkvloers die bij hun thuiskomst een brandgeur opmerkten. Ondertussen was het automatisch brandalarm afgegaan. Maar daar had niemand aandacht aan besteed omdat het de laatste tijd geregeld afgaat zonder dat er iets aan de hand is.

De bewoner van het gelijkvloers ontdekte een brandhaard in de kelder en verwittigde de hulpdiensten. Hij ging ook aankloppen bij alle bewoners. Een vijftiental mensen verzamelde op straat. De brandweer had de brand snel onder controle. Maar door de hevige rookontwikkeling was het afwachten of en wanneer de bewoners opnieuw naar hun appartement kzouden kunnen. Na een uur had het CO-gehalte een normale waarde en konden de bewoners weer naar binnen.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Tijdens de bluswerken was de Gistelsesteenweg voor het verkeer afgesloten. Niemand raakte gewond. Het is nog afwachten hoe groot de schade is in de kelder van het appartement.